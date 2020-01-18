Охранник ТЦ «МЕГА Химки» избил подростка. Видео

В торговом центре «МЕГА Химки» был избит подросток. Охранник применил силу и оставил парня лежать на полу. Видеозапись произошедшего появилась в паблике «RU_CHP: Первый по происшествиям» социальной сети «ВКонтакте».

Охранник вмешался в разборки двух подростков. Одного из молодых людей он ударил несколько раз, в том числе и по голове. Парень упал на пол и остался там лежать. Сотрудник охраны обратился ко второму скандалисту, а после вернулся к первому.

Одна из сотрудник ТЦ попыталась объяснить охраннику, что лежащий на полу подросток прав и пострадал зря. Парень поднялся и стал кричать на избившего его мужчину. Подоспели другие сотрудники охранной организации. Они возмутились, что один из компании подростков снимает происходящее на телефон. При этом у охранников были рации, но удостоверения они предъявлять отказались. Некоторые из них бейджики с именами они хранили, вопреки правилам, в карманах.

«Если ты мужчина, пойдем выйдем, эй!» — обратился избивший парня охранник к одному из участников конфликта.

Коллеги его поддержали и тоже обратились к подростку, предложив выйти «как мужчина поговорить на улицу».

Позднее инцидент объяснило руководство ТЦ «МЕГА», назвав действия сотрудников охраны неприемлемыми.

«17 января произошел конфликт между посетителями и сотрудниками службы охраны. Мы выясняем все обстоятельства происшествия, чтобы принять соответствующие меры в отношении сотрудников службы охраны, их поведение было неприемлемым. Мы приносим искренние извинения посетителям», — сообщила пресс-служба ТЦ.