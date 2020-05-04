Блогеры пожарили шашлык на Сенной площади Петербурга. Полиция начала проверку

Полиция проверяет ролик, который недавно появился в Сети. На нем блогеры жарят шашлыки на Сенной площади в Петербурге. Такое задание они получили в ходе задания в Instagram от другого блогера.

Об этом РИА «Новости» сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Полиция изучает видеозапись, по этому факту проводится проверка пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в Сети появился ролик, на котором несколько молодых людей жарили шашлыки на Сенной площади. Они поставили мангал недалеко от скамейки. На кадрах видно, что некоторые прохожие подходили и интересовались необычным занятием компании, однако особого возмущения их действиями не показывали.

Молодые люди не только сделали шашлыки, но еще и станцевали с шампурами в руках.

По информации на 4 мая, в России коронавирусом заразились 145 268 человек. Из них 1356 пациентов погибли, еще 18 095 выздоровели. В Санкт-Петербурге за все время пандемии COVID-19 обнаружили у 5346 жителей. Из них 1197 пациентов поправились, еще 37 — скончались.

За нарушение ограничительных мер, которые власти города ввели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, действуют штрафы. В Петербурге, как и в остальных городах России, действует запрет на очные массовые мероприятия. За нарушение придется заплатить штраф: до четырех тысяч рублей — для граждан, до 40 тысяч — для должностных лиц и до 300 тысяч — для юридических лиц. Если нарушение повторится, то сумма штрафа увеличится до пяти, 50 и 500 тысяч рублей соответственно.