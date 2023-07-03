Образование 03 июля 2023, 11:05 Депутат Лантратова попросила запретить заочное ветеринарное образование

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Заочное образование будущих ветеринаров не позволяют готовить квалифицированных специалистов, потому что они практикуются всего месяц в году, поэтому такую форму обучения следует отменить. С соответствующей инициативой выступила первый зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, передала «Парламентская газета».

Депутат объяснила свою позицию в письме главам Минобрнауки Валерию Фалькову и Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. По мнению парламентария, когда сессия занимает месяц в учебном году, студенты и будущие ветврачи не успевают получить достаточно навыков. Таким образом, после выпуска они оказываются неспособными проводить сложные операции и давать квалифицированную оценку ситуации.

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«Животных оперируют и лечат люди, которые раз в год приезжают на месячные сессии», — написала Яна Лантратова.

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