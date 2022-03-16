Блогерам дали советы для выхода в топ рекомендаций в «Одноклассниках»

Блогерам, которые пришли в «Одноклассники» и хотят быть в топе рекомендаций, стоит помнить о мультиформатном контенте и частоте публикаций. Об этом «360» рассказал директор по стратегическим коммуникациям компании Сергей Томилов. Он также обратил внимание, что «классы» в этой соцсети работают иначе, чем лайки на других площадках.

По словам Томилова, пользователям, которые хотят набрать аудиторию и попасть в рекомендации в ленте, стоит разнообразить контент, который они публикуют в своем профиле.

«В первую очередь мы говорим о мультиформатном контенте. То, что мы видим по опыту: лучше всего заходят те авторы, которые публикуют контент разного формата. То есть не только видео и сплошной лентой [идут] видеоролики, <…> или не только фото, но [есть] и текстовые подписи к ним, а в идеале и полноценные текстовые посты», — пояснил представитель соцсети.

Второй момент, на который обратил внимание Томилов, — частота постинга. По его словам, все алгоритмы рекомендаций в соцсетях очень чувствительны к частоте публикаций.

«Нет, конечно, потребности публиковать 50 постов в день, но несколько публикаций стоит делать, чтобы лента рекомендаций чаще подхватывала и показывала тебя наверху. Регулярность постинга очень сильно влияет [на это]», — отметил он.

Томилов добавил, что подходить к подготовке контента можно по-разному. Кому-то удобнее заготовить посты, фото и видео на несколько дней вперед, кто-то может делать публикации по мере готовности.

Главным показателем для алгоритма ленты рекомендаций в «Одноклассниках», как и других соцсетях, является обратная связь с аудиторией.

«Если контент вызывает реакцию, то алгоритм такого автора начинает сильнее продвигать. В „Одноклассниках“ лайки работают чуть по-другому. У нас „класс“ работает как репост, когда ты „поклассил“ что-то, это действие улетает в твою персональную ленту. И это [действие] видно друзьям», — пояснил Томилов.

По его словам, «класс» — более осознанное действие, чем лайк: пользователь понимает, что эту реакцию видно его подписчикам, то есть симпатия получается более публичная. Количество «классов» тоже отражается на поднятии поста в топ рекомендаций, заключил он.

В начале марта «Одноклассники» запустили технологию на базе нейросетей для борьбы с агрессивными комментариями. Специальный механизм начнет оценивать тексты и изображения, после чего передаст все данные модераторам. После этого все подобные публикации удалят, а авторам временно заблокируют участие в дискуссии.