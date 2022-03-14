Количество регистраций в «Одноклассниках» с начала марта выросло на 66%
«Одноклассники»: количество регистраций с начала марта выросло на 66%
Количество регистраций в социальной сети «Одноклассники» с начала марта выросло на 66%, рассказали в своем релизе представители сайта.
Также по сравнению с прошлой неделей социальная сеть зарегистрировала приток восстановления старых аккаунтов (36%) и возвращение старых пользователей к ведению персональной страницы (40%).
«Одноклассники» намерены помочь пользователям, добавив специальный QR-код для быстрого переключения между разными устройствами без потери активной сессии.
В социальной сети стало еще проще зарегистрировать аккаунт благодаря добавлению авторизации через «Яндекс ID». Пользователям доступно шесть вариантов авторизации через аккаунты во внешних сервисах.
В ночь на 14 марта Роскомнадзор полностью заблокировал сервис Instagram в России. Ранее свою работу в РФ приостановили сайты Twitter и Facebook.