Блогера Некоглая задержали после скандального ролика про российского военного | 360°

09 ноября 2022, 15:02
Блогера Некоглая задержали после скандального ролика про российского военного
Telegram-канал Mash сообщил о задержании блогера Некоглая после видео о российском военном
Блогера Некоглая (Николая Лебедева) задержали в Москве после публикации видео с пародией на российского военного. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Официально данные о задержании блогера пока не подтверждены. Президент агентства INVITE, которое представляет интересы Некоглая, Роберто Панчвидзе в комментарии РБК сообщил, что Лебедева действительно задержали, у него есть юрист. Других подробностей он не привел.
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По словам источника в правоохранительных органах, Некоглая задержали в районе Москва-сити.
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Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что организация собирается пожаловаться на Некоглая в Генпрокуратуру и МВД из-за его пародии на российского солдата. По словам Мизулиной, видео нужно проверить на предмет дискредитации ВС РФ.
«Некоглай вчера записал и выложил видео, в котором глумится над подвигом нашего солдата, героически дважды отбившегося от атаки дрона с гранатами Вооруженных сил Украины», — возмутилась она.
Скандальный ролик Некоглай снял по мотивам кадров с российским военным, который отбрасывал гранаты, сброшенные с беспилотника.
МВД РФ
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