Блогера Хасбика включили в рейтинг Forbes

Популярный журнал Forbes Russia включил блогера Хасбика в список «30 до 30». Об этом говорится на официальном сайте компании.

В рейтинг «30 до 30» попадают 30 человек до 30 лет, получивших признание в профессиональном сообществе.

Блогер прославился в Сети из-за мемов, связанных с его ростом. Рост Хасбуллы из-за врожденного заболевания составляет всего 93 сантиметра при весе 18 килограммов.

Помимо Хасбика в рейтинге оказались певица Алена Швец, стендапер Сергей Орлов и другие медийные личности, сообщила «Газета.ru».

Хасбик засветился в американском промоушене смешанных единоборств UFC благодаря близкому знакомству с бойцами Хабибом Нурмагомедовым, Исламом Махачевым и Зубайром Тухуговым.

В декабре 2021 года аккаунт Хасбуллы в Instagram* (запрещен в РФ) был заблокирован из-за его угроз одной из женщин. Он остался недоволен опубликованным в Сети видео с участием сестры Магомедова.

* Instagram — социальная сеть, принадлежащая запрещенной корпорации Meta, признанной в Российской Федерации экстремистской.