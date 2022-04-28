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    28 апреля 2022, 17:55

    Блогера Хасбика включили в рейтинг Forbes

    Известный видеоблогер Хасбик попал в топ-30 списка Forbes

    Максим Зинкин

    Популярный журнал Forbes Russia включил блогера Хасбика в список «30 до 30». Об этом говорится на официальном сайте компании.

    В рейтинг «30 до 30» попадают 30 человек до 30 лет, получивших признание в профессиональном сообществе.

    Блогер прославился в Сети из-за мемов, связанных с его ростом. Рост Хасбуллы из-за врожденного заболевания составляет всего 93 сантиметра при весе 18 килограммов.

    Помимо Хасбика в рейтинге оказались певица Алена Швец, стендапер Сергей Орлов и другие медийные личности, сообщила «Газета.ru».

    Хасбик засветился в американском промоушене смешанных единоборств UFC благодаря близкому знакомству с бойцами Хабибом Нурмагомедовым, Исламом Махачевым и Зубайром Тухуговым.

    В декабре 2021 года аккаунт Хасбуллы в Instagram* (запрещен в РФ) был заблокирован из-за его угроз одной из женщин. Он остался недоволен опубликованным в Сети видео с участием сестры Магомедова.

    * Instagram — социальная сеть, принадлежащая запрещенной корпорации Meta, признанной в Российской Федерации экстремистской.