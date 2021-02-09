Блогер Wylsacom выкупил целый самолет и заработал кучу критики

Российский блогер Валентин Петухов (Wylsacom), который по версии журнал Forbes зарабатывает на рекламе 3,41 миллиона долларов в год, для полета в Сочи выкупил целиком самолет российской авиакомпании S7. Перевозчик в конце января запустил услугу бронирования лайнеров по фиксированному тарифу.

Валентин Петухов написал в Instagram, что «зачем бизнес-класс, когда весь эконом твой».

«Когда командир по громкой связи приветствует словами „добро пожаловать на борт, Wylsacom“ ты понимаешь, что все было не зря», — самодовольно заявил блогер. Он также пообещал в видео рассказать, сколько заплатил за шеринг самолета, но пока его не выложил. Вместо него сумму аренды назвали подписчики — девять миллионов рублей.

Фото Петухова набрало более 95 тысяч пометок «нравится», но комментарии к нему уже ограничены. Россияне не оценили «понты» блогера и назвали их дешевыми, а самого Петухова зажравшимся.

Некоторые комментаторы предположили, что лучше было отдать деньги на благотворительность.

«Тот случай, когда выкупить весь эконом-класс дешевле одного места в бизнесе», — отметил один из фолловеров. Другой заявил, что, если гопнику дать денег на дворец, он построит сарай.

Летом 2020 года неизвестный электронным письмом пригрозил взорвать Городскую клиническую больницу имени А. К. Ерамишанцева, если ему не выплатят два миллиона евро и не арестуют Валентина Петухова, которого он обвинил в торговле данными пользователя.