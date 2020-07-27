Неизвестный угрожал взорвать больницы и ТЦ Москве, если не арестуют Wylsacom

На электронный адрес Городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева пришло письмо с угрозами о взрыве в медучреждении, а также в других общественных местах Москвы. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

В письме на почте больницы неизвестный написал, что взрыв произойдет в корпусе, где находится отделение планирования семьи. А также в разное время в понедельник, 27 июля, по его словам, должны были взорваться здания торговых центров, других больниц и роддомов, которые выберет злоумышленник.

В сообщении преступник выдвинул условия: он потребовал компенсацию в размере двух миллионов евро, которые должны быть перечислены на указанный им счет. Кроме того, он потребовал ареста известных YouTube-персонажей — бьюти-блогера Виктории Портфолио и техноблогера Wylsacom. По мнению злоумышленника, последний виновен в том, что «продает личные данные людей».