Блогер с тату-рекламой на шее набил ник сексолога с ошибкой

Блогер из Владивостока Егор Онопко, который продал свою шею для рекламы, написал ник одной из клиенток с ошибкой. Речь идет о сексологе Александре Менумеровой. Об этом она сообщила МБН «360».

Ее аккаунт в Instagram — @flirtinsky, но парень набил вместо этого @flirtinski.

«У меня аудитория, привыкшая к провокациями или спорным, пограничным историям. Я увидела парня, который предлагал рекламное место. Я подумала, это было бы смешно, это было бы интересно — просто где-то ходит человек с моим никнеймом в Instagram. Я решила купить», — рассказала Менумерова.

Она не стала разглашать сумму сделки, но подчеркнула, что для нее такая реклама оказалась достаточно дорогой. Девушка в принципе довольна результатом, если не считать того, что имя набито с ошибкой.

«Он сначала сопротивлялся, был конфликт какой-то. В итоге мы все решили. Просто перебьет парень „i“ на „y“, и все нормально будет. Будет ходить вечность», — добавила Александра.

Она призналась, что очень странно думать, что парень будет ходить с названием ее аккаунта всю жизнь. Однако таковы были условия договора.

Всего 21-летний Егор Онопко набил у себя на шее названия аккаунтов девяти людей. По его словам, он решился на такой поступок для привлечения внимания. Россиянин хочет вызвать резонанс в сфере маркетинга и рекламы.

«Я открывал продажи на один вечер. Поинтересовался, кто готов купить пожизненную рекламу на живом человеке. Желающие нашлись быстро. Стоимость одного ника начиналась от 100 тысяч рублей», — признался он «360».

Онопко заявил, что заработал в общей сложности около миллиона рублей.