«Заработал около миллиона». Блогер рассказал, как продал кожу на шее под рекламу

Известный своими эпатажными выходками блогер из Владивостока продал под рекламу кожу на своем теле. Он набил на шее татуировку с аккаунтами девяти человек.

21-летний блогер Егор Онопко, больше известный как Onоkonda, рассказал «360», что решился на этот поступок, чтобы повеселить народ и привлечь внимание общественности, вызвав резонанс в сфере маркетинга и рекламы. Он недолго искал клиентов, которые захотели бы получить такую необычную рекламу.

«Я открывал продажи на один вечер. Поинтересовался, кто готов купить пожизненную рекламу на живом человеке. Желающие нашлись быстро. Стоимость одного ника начиналась от 100 тысяч рублей», — отметил он.

Источник фото: Instagram

При этом точную стоимость необычной рекламы блогер не назвал. Он уточнил, что клиентами стали пользователи не только из России, но и из других стран. Разместить свое имя на шее живого человека захотели в том числе блогеры из Украины и Белоруссии. Егор уточнил, что старался выбирать клиентов из разных городов, чтобы получить наибольший охват с рекламы.

«Много кому пришлось отказать, много кто не потянул ценовое предложение. С девяти рекламных мест заработал около миллиона, но тут дело не в деньгах, а в перформансе», — отметил блогер.

Татуировки останутся на всю жизнь — это прописано в договоре. Сводить или перекрывать тату блогеру запрещают обязательства перед рекламодателями.