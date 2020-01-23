Блогер с пугающими губами оказалась дочкой экс-чиновника
Бывший глава Агаповского района Александр Домбаев оказался отцом блогера Алексы Девил из Магнитогорска Челябинской области. Ее настоящее имя — Александра Домбаева. Об этом сообщил сайт Urа.ru со ссылкой на источники.
Домбаев подтвердил информацию. «Она взрослая и живет своей жизнью», — заметил он.
До избрания главой Агаповского района экс-чиновник был руководителем ЗАО «Наровчатский» в поселке Наровчатка. Там и родилась его дочь, ныне известная как Алекса Девил. В настоящее время она живет в Магнитогорске.
Ранее Алекса Девил появилась в телепрограмме «Давай поженимся» на Первом канале. Она так и не смогла найти пару — потенциального жениха напугали губы девушки.