Блогер из Магнитогорска отпугнула потенциального жениха своими губами
В начале шоу, выпуск которого опубликован на Youtube, Instagram-блогер обратила внимание на то, что в Магнитогорске она самая модная. Девушка не стала скрывать и своего желания прославиться.
Алекса рассказала, что впервые решила добавить пухлости губам в 15 лет. С тех пор, по ее словам, остановиться она так и не смогла.
Девил заявила, что ей 20 лет. Соведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова уличила девушку во лжи, сказав, что той уже 30. С сомнением к ней отнесся и приглашенный в студию жених, 52-летний коллекционер автомобилей Людвиг.
«Как я друзьям покажу такую девушку, все смеяться будут», — предположил герой программы и признал, что боится Алексу.
После программы блогер высказалась о двойных стандартах, которые до сих пор свойственны обществу.
«Я всегда удивлялась тому, что русские готовы простить <…> четыре ребенка от разных мужчин, <…> но простить большие губы они не могут. Такие вот странные двойные стандарты в нашей стране!» — заключила девушка.
У Алексы около 500 публикаций в Instagram и свыше 14 тысяч подписчиков. О себе девушка пишет как о «страдающей манией величия».