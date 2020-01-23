Блогер из Магнитогорска отпугнула потенциального жениха своими губами

Блогер из Челябинской области Алекса Девил приняла участие в программе «Давай поженимся» на Первом канале. Пару девушка найти так и не смогла — жениху не понравились ее губы.

В начале шоу, выпуск которого опубликован на Youtube, Instagram-блогер обратила внимание на то, что в Магнитогорске она самая модная. Девушка не стала скрывать и своего желания прославиться.

Алекса рассказала, что впервые решила добавить пухлости губам в 15 лет. С тех пор, по ее словам, остановиться она так и не смогла.

Девил заявила, что ей 20 лет. Соведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова уличила девушку во лжи, сказав, что той уже 30. С сомнением к ней отнесся и приглашенный в студию жених, 52-летний коллекционер автомобилей Людвиг.

«Как я друзьям покажу такую девушку, все смеяться будут», — предположил герой программы и признал, что боится Алексу.

После программы блогер высказалась о двойных стандартах, которые до сих пор свойственны обществу.

«Я всегда удивлялась тому, что русские готовы простить <…> четыре ребенка от разных мужчин, <…> но простить большие губы они не могут. Такие вот странные двойные стандарты в нашей стране!» — заключила девушка.

У Алексы около 500 публикаций в Instagram и свыше 14 тысяч подписчиков. О себе девушка пишет как о «страдающей манией величия».