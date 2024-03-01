Общество 01 марта 2024, 16:22 Дело об отмывании денег против блогера Лерчек закрыли Блогер Лерчек сообщила о прекращении уголовного дела об отмывании денег РИА «Новости»

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С блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее мужа Артема сняли обвинение в отмывании 130 миллионов рублей. Об этом этом они рассказали на своих страницах в социальных сетях.

«Уголовное дело по статье 198, часть 4, и 174, часть 1, официально сегодня было прекращено спустя 359 дней», — заявила Чекалина.

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Следствие вели почти год, прошло большое количество налоговых проверок. Однако правоохранителям не удалось доказать вину блогеров.

Из-за недостатка доказательств 1 марта обвинение сняли, а вместе с ним разморозили и банковские счета четы Чекалиных.

Лерчек уже рассказала о своей радости по поводу прекращения дела в соцсетях.

«За этот год я прошла настоящую школу жизни», — поделилась она с подписчиками.

Ранее она заявила, что не платила налоги из-за глупости. По словам блогера, они с мужем осознали свои ошибки и раскаялись в том, что сделали. Подписчиков от баловства с налоговой Лерчек предостерегла.