Блогер из Польши рассказала о своей жизни с ребенком в России

Женщина рассказала, что переезжать в Россию ей было немного страшно — она наслушалась всевозможных стереотипов о ходящих по улицам медведях и пустых полках в магазинах. Анна заметила, что, к счастью, это оказалось не правдой.

По словам женщины, жизнь в российской столице практическим ничем не отличается от жизни в других крупных городах.

При этом автор блога «Мама в Москве» отметила, что особенно хорошо живется в Москве детям. Анна добавила, что у нее сложилось впечатление, что «москвичи лелеют и даже балуют детей». Также она добавила, что не заметила, чтобы кто-то публично их ругал.

Блогер отметил большое количество развлечений для детей в Москве, кругом аниматоры, большие магазины игрушек, а в каждом дворе есть детские площадки. Причем это крупные и интересные конструкции, а не просто одинокие качели.

Однако по мнению Анны, быть матерью в Москве трудновато. Есть магазины, которые расположены либо на высоких первых этажах, либо в подвальных помещениях — с коляской туда не попасть. По словам Голембевской, из-за коляски она почти не спускается в метро. Пандусы же блогер считает недостаточно надежными.

Анна также рассказала, что ей всегда предлагают помощь с коляской, и что в России очень сплоченные матери. Блогер подчеркнула, что быть матерью тяжело в любой точке мира, но этого не скажешь по россиянкам.

Проект «Лыжи мечты» Сергея и Натальи Белоголовцевых в феврале открылся в подмосковном Красногорске. Изначально он помог поставить на горные лыжи их сына Евгения с ДЦП. Сегодня этот проект охватывает уже порядка 7000 детей с разными диагнозами.