Спорт равных возможностей. Соревнования «Лыжи мечты» для особенных детей стартовали в Красногорске

Проект «Лыжи мечты» Сергея и Натальи Белоголовцевых стартовал в подмосковном Красногорске. Изначально он помог поставить на горные лыжи их сына Евгения с ДЦП. Сегодня этот проект охватывает уже порядка 7000 детей с разными диагнозами.

Программа «Лыжи мечты» помогает детям и взрослым с различными заболеваниями: ДЦП (детский церебральный паралич), аутизм, синдром Дауна, нарушение зрения и слуха, — заниматься эффективной реабилитацией с помощью горных лыж, роллер-спорта, командных игр и других видов физической активности.

Проект «Лыжи мечты» основали Сергей и Наталья Белоголовцевы. Они перепробовали, вероятно, все возможные методики лечения для своего сына с диагнозом ДЦП. Но в какой-то момент Наталья и Сергей решились на эксперимент и поставили Евгения на горные лыжи. Уже спустя две недели занятий стало видно, что адаптивный спорт является самым эффективным методом реабилитации ДЦП и других диагнозов.

Сегодня в подмосковном Красногорске соревнования «Лыжи мечты» проходили в трех категориях. На слайдере — когда ребенок держится за слайдер, а за ним едет инструктор. Другая категория была ориентирована на тех, кто не может самостоятельно стоять, — с инструктором. И третья — самостоятельный спуск.

Источник фото: телеканал «360»

Многие дети за шесть лет проекта перешли с катания на слайдере к самостоятельному катанию. Врачи часто говорят, что ребенок уже не встанет, но, как оказалось, он может ходить и говорить. Все это результат лыжной реабилитации. Организаторы заявляют, что даже небольшой курс из 10-15 занятий даст очевидные результаты.

Сейчас проект «Лыжи мечты» охватывает всю Россию — 36 субъектов от Мурманска до Камчатки. В работе задействованы 500 инструкторов и 54 склона.