Общество 23 августа 2023, 14:26 Блогер и дизайнер Лебедев назвал Москву лучшим городом для жизни Дизайнер Лебедев прокомментировал рейтинг сервиса Numbeo и назвал Москву лучшим городом РИА «Новости»

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Артемий Лебедев, известный российский блогер и дизайнер, назвал Москву лучшим городом для комфортной жизни. Он сделал это заявление в видео на его канале на платформе Rutube.

В ходе обзора Лебедев прокомментировал рейтинг городов по качеству жизни, составленный сербской краудсорсинговой онлайн-базой данных Numbeo. В нем Нижний Новгород занял 105-е место, оказавшись выше Москвы, Варшавы, Барселоны и других городов.

Понятно, что лучше города, чем Москва, по удобству жизни все равно не существует. Артемий Лебедев

Кроме того, Лебедев отметил, что Нижний Новгород «тоже вполне себе ничего».

Ранее украинский суд конфисковал две квартиры Лебедева в Киеве.