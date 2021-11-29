Блогер Хованский призвал главу «Мужского государства» Позднякова молиться

Блогер Хованский из СИЗО посоветовал главе «Мужского государства»* Владиславу Позднякову чаще молиться. Так он ответил на послание лидера запрещенной организации.

«Ты много страдал в жизни, и у тебя не было друзей. Меня и самого буллили в школе. Я тебя понимаю, но есть один парень, который готов дружить даже с тобой, — его зовут Иисус», — написал блогер, уверяя, что адресат письма рано или поздно «устанет жить одной ненавистью», Хованского процитировал Znak.com.

В изначальном письме Поздняков посоветовал почаще молиться «раскисшему» Хованскому. Факт общения этих двоих был подтвержден девушкой блогера Марией Нелюбовой. В Telegram-канале сторонников Хованского письмо публиковать не стали, решив, что адресат этого не достоин.

Ранее «Мужское государство»* попыталось обжаловать судебное решение о своем запрете, но апелляцию отклонили. Жалобу их адвокату вернул Нижегородский областной суд как не соответствующую требованиям.

* «Мужское государство» — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.