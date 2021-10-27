Адвокату вернули жалобу на запрет «Мужского государства»

Запрещенное в России экстремистское движение «Мужское государство»* попыталось обжаловать судебное решение о своем запрете, но апелляцию отклонили. Жалобу адвокату вернул Нижегородский областной суд.

Она была возвращена как несоответствующая требованиям, уточнил «Интерфакс».

Объединение «Мужское государство»* было признано экстремистской организацией 18 октября, суд запретил его деятельность на территории России. Иск об этом был подан и. о. прокурора Нижегородской области, управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу и Главным управлением Минюста по региону.

Ответчиками по исковому заявлению были Владислав Поздняков, Игорь Носов, Дмитрий Губанов и незарегистрированное межрегиональное объединение «Мужское государство»*. На заседание никто из троих не пришел.

Приверженцы «Мужского государства»* прославились своими гомофобными и женоненавистническими взглядами. В 2020 году его после двух лет существования заблокировали во «ВКонтакте», но оно перекочевало в другие соцсети и Telegram.

* «Мужское государство» — запрещенная в России экстремистская организация.