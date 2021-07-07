Близость космического мусора к МКС недооценили. Расстояние оказалось в три раза меньше

Космический мусор приблизится к Международной космической станции на расстояние 1,5 километра, а не 4,6 километра, как предполагалось ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Обновленные данные представила автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). Объект, который сблизится с МКС относится к категории космического мусора.

Сближение прогнозируется 8 июля в 16:16 по московскому времени. Минимальное расстояние между станцией и объектом составит 1500 метров. В ведомстве отметили, что решение о корректировке орбиты МКС будет принято минимум за шесть часов до сближения.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что мусор приблизится к станции с американской стороны. При этом угрозы столкновения нет.

По данным начальника информационно-аналитического центра АО ЦНИИмаш Игоря Бакараса, в минувшем году АСПОС ОКП зафиксировала 220 опасных сближений МКС с объектами космического мусора. Тогда специалистом пришлось два раза корректировать орбиту станции во избежание столкновения.