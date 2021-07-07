Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что неизвестный объект сблизится с МКС 8 июля. Сближение произойдет с американской стороны. При этом угрозы столкновения нет.

«По данным американской стороны, сближение МКС с космическим объектом UNKNOWN прогнозируется на 08.07.2021, в 16:16:05 ДМВ. Минимальное расстояние 4,8 километра. Вероятность столкновения 1.28Е-05», — написал он в Telegram.

У Роскосмоса другие данные. В корпорации считают, что сближение МКС с космическим объектом UNKNOWN должно произойти в 16:16:05 ДМВ 8 июля. Минимальное расстояние составит 4,584 километра.

«Вероятность столкновения 3.12Е-11», — добавил Рогозин.

Он подчеркнул, что российская сторона согласна лишь в оценке расстояния. Роскосмос угрозу не подтверждает, наблюдения продолжаются.

Ранее начальник информационно-аналитического центра АО ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) Игорь Бакарас рассказал ТАСС, что российская Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) зафиксировала 220 опасных сближений МКС с объектами космического мусора в 2020 году. Тогда специалистом пришлось два раза корректировать орбиту станции во избежание столкновения с космическим мусором.