14 декабря 2023, 15:15
Раскрыты планы гражданского авиастроения России до 2030 года
Президент Путин: Россия произведет 1000 самолетов к 2030 году
Российские предприятия увеличат выпуск отечественных самолетов до 1000 единиц к 2030 году. Об этом заявил президент Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции.
Глава государства подчеркнул, что вопрос развития отечественного самолетостроения особенно важен из-за споров с иностранными лизинговыми компании, которые ранее предоставляли российским перевозчикам воздушные суда.
По словам Владимира Путина, ситуация привела к перекосу на рынке, где оказалось большое количество иностранных самолетов. Сейчас эту ситуацию исправляют.
«Мы озаботились созданием рынка для отечественной техники. Что-то сделать удалось для создания этого рынка. Но парк воздушных судов слишком перегружен самолетами иностранного производства», — заявил президент России.
Путин добавил, что в спорах с лизинговыми компаниями об оставшихся в России самолетах правительство часто покупает воздушные суда. Но для дальнейшего решения необходимо развивать собственное самолетостроение.
«Надеюсь, что все планы, а мы планируем произвести свыше 1000 самолетов к 2030 году <…> реализуются. Возможности имеются. Будет на чем летать и специалистам, летчикам, и пассажирам. Речь и о малой авиации для региональных рейсов», — добавил глава государства.
Он пояснил, что речь идет о выпуске самолетов МС-21, а также переводе ряда уже задействованных воздушных судов на отечественные двигатели ПД и ПД-35.
Самолеты
Владимир Путин
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