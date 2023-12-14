Важное 14 декабря 2023, 15:15 Раскрыты планы гражданского авиастроения России до 2030 года Президент Путин: Россия произведет 1000 самолетов к 2030 году

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Российские предприятия увеличат выпуск отечественных самолетов до 1000 единиц к 2030 году. Об этом заявил президент Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции.

Глава государства подчеркнул, что вопрос развития отечественного самолетостроения особенно важен из-за споров с иностранными лизинговыми компании, которые ранее предоставляли российским перевозчикам воздушные суда.

По словам Владимира Путина, ситуация привела к перекосу на рынке, где оказалось большое количество иностранных самолетов. Сейчас эту ситуацию исправляют.

«Мы озаботились созданием рынка для отечественной техники. Что-то сделать удалось для создания этого рынка. Но парк воздушных судов слишком перегружен самолетами иностранного производства», — заявил президент России.

Путин добавил, что в спорах с лизинговыми компаниями об оставшихся в России самолетах правительство часто покупает воздушные суда. Но для дальнейшего решения необходимо развивать собственное самолетостроение.

«Надеюсь, что все планы, а мы планируем произвести свыше 1000 самолетов к 2030 году <…> реализуются. Возможности имеются. Будет на чем летать и специалистам, летчикам, и пассажирам. Речь и о малой авиации для региональных рейсов», — добавил глава государства.

Он пояснил, что речь идет о выпуске самолетов МС-21, а также переводе ряда уже задействованных воздушных судов на отечественные двигатели ПД и ПД-35.