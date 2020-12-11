Бизнесу захотели предоставить налоговый вычет за инвестиции в науку

Бизнесменам предложили позволить оформление налогового вычета за инвестиции в развитие российской науки. Ученые полагают, что в привлечении предпринимателей в эту сферу есть острая необходимость.

Инициатива принадлежит ректору РТУ МИРЭА Станиславу Куджу. Идею он озвучил в обращении на имя министра финансов Антона Силуанова, сообщил сайт RT со ссылкой на документ.

«Просим вас предусмотреть Налоговым кодексом возможность получения налогового вычета за инвестирование в научный сектор для бизнеса», — указано в письме.

Кудж подчеркнул, что для развития отечественной науки вовлечение бизнеса «остро необходимо». Вычет он предлагает предоставлять на сумму внесенных пожертвований. Подобную меру ученый назвал шагом к созданию «экосистемы научной благотворительности».

Инвестиции, по его мнению, предприниматель должен выделять на те проекты, которые соответствуют профилю его бизнеса.

Специалист обратил внимание на достаточную техническую и технологическую базу отечественных вузов и их открытость для сотрудничества с коммерческими компаниями по научно-исследовательским и опытно-конструкторским вопросам.

В обращении Кудж указал на улучшение взаимопонимания между бизнесом и вузами через сотрудничество. Таким образом обе стороны расширяют свои контакты, складывается практика долгосрочного сотрудничества, а компании получают возможность развить свои образовательные программы, проекты и лаборатории в научно-образовательных центрах.