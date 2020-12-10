Ипотечникам станет проще получить налоговый вычет

«Сбор различных документов и заполнение декларации у людей вызывают трудности, зачастую они просто не имеют такой возможности. Правительство упростит эту процедуру: чтобы получить право на имущественный вычет, потребуется лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, оно будет сформировано автоматически», — пояснил глава правительства.

Сейчас россияне при покупке жилья в ипотеку могут получить два налоговых вычета: основной и по ипотечным процентам. Проект по упрощению процедуры возврата средств разработали в Министерстве финансов России.

Для получения вычетов россиянам не нужно будет предоставлять декларацию и справки. Деньги вернут после заполнения заявления в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Автоматизация начнется с вычетов на покупку жилья и погашение процентов по ипотеке и по операциям с индивидуальным инвестиционным счетом (ИИС).

Вычет на покупку жилья и по ипотечным процентам можно получить один раз. Его будут рассчитывать по лимиту расходов. Для строительства и покупки жилья — два миллиона рублей, для погашения процентов по жилищному кредиту — три миллиона рублей. В первом случае можно вернуть до 260 тысяч рублей, во втором — до 390 тысяч рублей.