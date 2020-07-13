Бизнесмену Быкову из Красноярска предъявили новое обвинение. Он мог руководить ОПГ в 1990-е

Предприниматель и экс-депутат Анатолий Быков, который проходит по делу об организации двух убийств, обвиняется в руководстве преступниками. Следствие получила доказательства этому.

Быкову предъявлены обвинения, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По предварительной версии, предпринимателя в период с 1993 по 1995 годы пытался пытался закрепиться в криминальной среде Красноярского края, контролировать преступников и получать за это деньги. Речь идет о созданных им группировках, а также бандах под руководством Вилора Струганова, Владимира Татаренковова и других бандитов.

Один из членов банды 23-летний Александр Наумов в 1994 году посчитал, что доходы распределяются нечестно и поссорился с Быковым. После этого автомобиль босса взорвался. Анатолий не пострадал. Однако он решил, что к случившемуся причастен Наумов и его друг Кирилл Войтенко. После этого фигурант дела попросил Татаренкова избавиться от них.

Войтенко и Наумова расстреляли в машине 24 июля 1994 года. Одного из киллеров арестовали в 1997 году и дали пожизненный срок. Второй — до сих пор на свободе. Еще шесть членов банды Татаренкова получили тюремные сроки.

Именно по эту делу в мае 2020 года задержали Анатолия Быкова и предъявили обвинения. Он находится под стражей. Расследование продолжается.