Привет из 90-х. История экс-депутата Быкова, задержанного за заказные убийства

В Красноярске задержали бывшего депутата краевого парламента, предпринимателя Анатолия Быкова. Его подозревают в организации убийства двух членов своей банды в 1994 году. Подробности кровавой истории и необычной биографии бывшего парламентария — в материале «360».

Толя Бык

В начале 1990-х Быков, сообщил «Коммерсант», потихоньку прибирал к рукам Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ). После покупки 10% акций вошел в состав совета директоров. В 1997 году задержанный стал депутатом краевого Заксобрания. Через год возглавил совет директоров КрАЗ. Еще через четыре увеличил долю до 28%.

Жертвой «первой алюминиевой войны» и контроля над заводом стал заместитель гендиректора КрАЗа Вадим Яфясов и другие предприниматели. СМИ называли Быкова «самым авторитетным человеком в Красноярском крае», известного как Толя Бык и Челентано.

Кроме того, рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, он руководил преступной группировкой. В 1994 году один из членов банды, 23-летний Александр Наумов, счел, что доходы от их деятельности распределяются несправедливо и серьезно поссорился с «боссом».

Через некоторое время кто-то взорвал автомобиль, в котором ехал Быков, но, по случайности тот не пострадал. Бизнесмен решил, что к покушению причастны Наумов и его друг Кирилл Войтенко. Он поручил своему другу, криминальному авторитету Владимиру Татаренкову (Татарину), ликвидировать их, считает следствие. В Красноярске, сообщал «Коммерсант», они вместе контролировали все казино, гостиницы и автосервисы города.

«Мы познакомились через ребят-спортсменов, которые со мной тренировались. Они занимались малым бизнесом и коммерцией, так через них и познакомились», — рассказывал сам Быков.

Задержанный за заказные убийства бывший депутат Анатолий Быков. Источник видео: Следственный комитет РФ.

Татарин

Татарин же возглавлял группировку, боровшуюся за контроль над Саянским алюминиевым заводом. На их счету, отмечала газета, было 15 убийств конкурентов. Среди жертв был московский криминальный авторитет Владимир Мустафин (Мустафа), претендовавший на это предприятие.

24 июля 1994 года Наумова и Войтенко расстреляли в автомобиле. Убийство произошло на многолюдной улице, одного из киллеров — Сергея Бакурова задержали и в 1997 году приговорили к пожизненному лишению свободы. Еще шестерых членов банды Татарина приговорили к длительным срокам.

Второй убийца — Владимир Чучков, до сих пор находится в розыске. Лидер ОПГ Татаринов долгое время скрывался за рубежом. Но в 1999 году бандита задержали в Греции, где тот руководил гостиничным бизнесом. Он получил 14 лет тюрьмы за подделку документов и незаконное хранение оружия.

Паша Цветомузыка

Быкову тоже пришлось не сладко, но по другой теме. В 1998 году из-за конфликта с экс-губернатором Александром Лебедем против него возбудили дело о занижении энерготарифов в пользу КрАЗа. Затем к нему добавилось обвинение в убийстве бывшего компаньона. Быков сбежал в Венгрию, но его задержали.

В 2000 году Быкова обвинили в незаконном обороте оружия и организации покушения на убийство экс-компаньона Вилора Струганова — криминального авторитета Паши Цветомузыки. Подозреваемый заявлял, что дело фальсифицировано.

«Был выбор остаться за границей, в Америке, например, мне делали такие предложения. Но я знал, что все, в чем меня обвиняют, рассыплется. Я говорил, что поеду в Россию», — говорил он.

За время нахождения под стражей его доля в КРаЗе снизилась до 4% из-за объединения контрольного пакета акций у «Русала» и проведения дополнительной эмиссии. После этого бизнесмен продал остаток ценных бумаг «Русалу».

Друзья-свидетели

Свидетелем по делу проходил Татарин, которого Греция выдала на время суда. Он заявлял, что Быков занимался организацией убийств. В 2002 году Мещанский районный суд Москвы приговорил его 6,5 года условно. Предприниматель дошел до Страсбургского суда и добился отмены приговора. В 2005 году судимость с него сняли. После этого Татаренков заявил, что все его показания — выдумка.

В 2010 году по запросу Генпрокуратуры Татарина экстрадировали в Россию, где предъявили обвинения в убийстве Наумова, Войтенко и Мустафы. Теперь уже Быков проходил свидетелем по делу. Вовремя слушаний он заявил, что знал Наумова, как бизнесмена, но никаких совместных дел с ним не вел. Войтенко он якобы никогда не видел, но был знаком с его старшим братом.

Свидетель уверял, что «никогда не общался на тему покушения с Татаренковым», сомневался в его виновности, никогда не подозревал убитых в покушении и не отдавал приказа об их устранении. Но в 2012 году криминальный авторитет получил 13,5 года лишения свободы.

«По признанию Татаренкова, люди Быкова обещали ему за молчание освобождение из греческой тюрьмы. Он отсидел 11 лет из 14 и пересел на российскую скамью подсудимых», — писала газета.

В 2016 году, писала «Тайга.Инфо», из-за ужесточения требований к кандидатам Быкова не пустили на очередные выборы. К этому времени в законодательство внесли поправки, по которым для участия в выборах с момента снятия судимости по тяжелым статьям должно пройти 15 лет. У бизнесмена этот срок истекал в 2020 году. Однако участвовать в них он вряд ли сможет.

«Получены показания Татаренкова о том, что еще одним организатором двойного убийства является Анатолий Быков. На основании собранной доказательственной базы о причастности Быкова к преступлению он был задержан, с ним выполняются следственные и процессуальные действия», — заключила Светлана Петренко.