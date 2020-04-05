Бизнесменов призвали не «впадать в психоз» из-за коронавируса

Во время коронавируса важно не поддаваться панике. Бизнесменам необходимо выстроить работу так, чтобы сотрудники могли продолжать трудиться и соблюдать все требования безопасности.

«Очень важно не поддаться настроению, а оно, наверное, у всех такое немного алармистское, и не начать рубить шашкой, не впасть в психоз: давайте все закрываем, садимся дома, и все, жизнь закончилась», — приводит РБК слова министра экономического развития Максима Решетникова.

Он попросил предпринимателей найти компромисс. Компании должны заботиться о здоровье сотрудников, соблюдая санитарно-эпидемиологические правила. При этом они должны трудиться и дальше.

«Ведь, может быть, в какой-то части ограничения останутся на чуть большее время», — добавил министр.

Решетников отметил, что правительство обсуждает вопрос прямого субсидирования малого бизнеса. По его словам, такая мера «очень дорогая», но существующих решений для поддержки экономики уже недостаточно.

Сейчас жители России находятся на самоизоляции. Многие предприятия перевели своих сотрудников на удаленную работу. Такие меры необходимы для борьбы с распространением коронавируса. По последним данным, COVID-19 болеет 4731 человек.