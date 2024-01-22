Общество 22 января 2024, 01:59 Бизнесменам заменят штраф предупреждением за первое нарушение Генпрокуратура поддержала замену штрафов бизнесменам предупреждением РИА «Новости»

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Генпрокуратура поддержала идею уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова заменить штрафы бизнесменам предупреждением при первичном административном правонарушении. Об этом сообщило РБК.

КоАП и так предусматривает возможность замены штрафа предупреждением при первичном нарушении. Но, по мнению Титова, ФАС иногда отказывает в этом бизнесменам. Он предложил изменить редакцию статьи, чтобы предупреждение назначали во всех случаях первичных нарушений при отсутствии ущерба.

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Ответ омбудсмену прислал первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. В ведомстве признали, что действующая редакция статьи 4.1.1 КоАП ставит предпринимателей в неравное положении перед законом, так как наказание за нарушение одного и того же законодательства может зависеть от «способа его выявления».

Ранее Титов заявил, что Запад — это прошлое человечества, тогда как его будущее — на Востоке. По мнению омбудсмена, Россия больше не повернется к западным странам, даже если они отменят санкции.