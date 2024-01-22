22 января 2024, 01:59
Бизнесменам заменят штраф предупреждением за первое нарушение
Генпрокуратура поддержала замену штрафов бизнесменам предупреждением
Генпрокуратура поддержала идею уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова заменить штрафы бизнесменам предупреждением при первичном административном правонарушении. Об этом сообщило РБК.
КоАП и так предусматривает возможность замены штрафа предупреждением при первичном нарушении. Но, по мнению Титова, ФАС иногда отказывает в этом бизнесменам. Он предложил изменить редакцию статьи, чтобы предупреждение назначали во всех случаях первичных нарушений при отсутствии ущерба.
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Ответ омбудсмену прислал первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. В ведомстве признали, что действующая редакция статьи 4.1.1 КоАП ставит предпринимателей в неравное положении перед законом, так как наказание за нарушение одного и того же законодательства может зависеть от «способа его выявления».
Ранее Титов заявил, что Запад — это прошлое человечества, тогда как его будущее — на Востоке. По мнению омбудсмена, Россия больше не повернется к западным странам, даже если они отменят санкции.
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