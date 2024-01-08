Общество 08 января 2024, 10:48 Омбудсмен Титов объяснил, почему считает Запад «прошлым человечества» Омбудсмен Титов заявил, что Россия больше не повернется к Западу Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Россия уже никогда не повернется в сторону Запада, даже если он отменит свои санкции. Будущее лежит на Востоке, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в интервью РИА «Новости».

Он посчитал Запад «прошлым человечества», тогда как его будущее — на Востоке, который еще называют Глобальным Югом. Именно там идет динамичное развитие и появляются новейшие технологии. Эти регионы интересует не только дружба с Россией, но и совершенствование торгово-экономических отношений, подчеркнул специалист.

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Титов уже почти 10 лет руководит Российско-китайским Комитетом дружбы, мира и развития. По его словам, сейчас страны действительно «поворачиваются друг к другу лицом». Наблюдается активный поиск точек соприкосновения и возможностей для инвестиций. Речь идет об искреннем взаимном интересе, который не был продиктован какими-либо политическими директивами сверху. «Все это, скажем так, не обязаловка. Наше торгово-экономическое сотрудничество экономически выгодно обеим сторонам», — отметил Титов.