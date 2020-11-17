Бизнес введет собственные ограничения из-за COVID-19

Чтобы избежать локдауна, российские предприниматели с повышенной социальной ответственностью решили ввести дополнительные и добровольные ограничительные меры. В частности, речь идет о горячих линиях для граждан, отказе от использования многоразовой посуды и запрете на рукопожатия в офисе.

Меры перечислены в презентации Минэкономразвития, с которой ознакомилась газета «Известия». В Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что на обязательные меры по защите от коронавируса продуктовые компании совокупно тратят ежемесячно 2,1 миллиарда рублей, непродуктовые — свыше трех миллиардов рублей.

При этом, некоторые предприятия, которые входят в «Деловую Россию» обязались регулярно тестировать не менее 10% сотрудников.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) готова стимулировать покупателей скидками, чтобы сократить прием наличных в пользу безналичной оплаты. Уже организована горячая линия для жалоб на продавцов и курьеров, работающих без средств медзащиты.

Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО) рекомендовала персоналу всех входящих в организацию заведений каждые полчаса мыть руки и дезинфицировать столы после каждого гостя.

Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) ограничила переговоры и командировки сотрудников компаний, а также отказалась от рукопожатий и использования общей посуды.

Директор Института стратегического анализа Игорь Николаев признал, что бизнес не сможет практиковать максимально жесткие ограничительные меры. Но способен перевести максимальное число сотрудников на удаленку.

Отменой новогодних гуляний в столице были сильно огорчены 32% москвичей, принявших участие в опросе сервиса Работа.ру. С пониманием к этой мере отнеслись 36% респондентов. Не пришлось менять свои планы на празднование 70% опрошенных граждан.