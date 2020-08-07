Бизнес начали проверять меньше в два раза

Обычно предпринимателей проверяют такие ведомства как МЧС, Роспотребнадзор, Роструд и Ростехнадзор.

Представители бизнеса при этом напомнили, что уменьшение количества рейдов связано не столько со смягчением политики контрольных органов, сколько с ограничительными мерами и мораторием на инспекции, которые были введены в апреле.

При этом владельцы предприятий и фирм отметили, что из-за противоэпидемических мер участились проверки на предмет соблюдения санитарных требований: наличия масок, перчаток, санитайзеров.

В свою очередь, в Минэконом развития признали, что послабления контроля не спровоцировали роста числа инцидентов в организациях. Однако ведомства заверили, что после отмены моратория проверки возобновятся в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдут рейды по проверке соблюдения масочного режима в ресторанах.