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    07 августа 2020, 04:51

    Бизнес начали проверять меньше в два раза

    Александра Каширина

    За первые шесть месяцев этого года контрольно-надзорные органы проверяли бизнес в два раза реже, однако неприятных инцидентов в компаниях не стало больше. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на отчет Минэкономразвития.
    Бизнес начали проверять меньше в два раза

    Обычно предпринимателей проверяют такие ведомства как МЧС, Роспотребнадзор, Роструд и Ростехнадзор.

    Представители бизнеса при этом напомнили, что уменьшение количества рейдов связано не столько со смягчением политики контрольных органов, сколько с ограничительными мерами и мораторием на инспекции, которые были введены в апреле.

    При этом владельцы предприятий и фирм отметили, что из-за противоэпидемических мер участились проверки на предмет соблюдения санитарных требований: наличия масок, перчаток, санитайзеров.

    В свою очередь, в Минэконом развития признали, что послабления контроля не спровоцировали роста числа инцидентов в организациях. Однако ведомства заверили, что после отмены моратория проверки возобновятся в соответствии с действующим законодательством.

    Ранее сообщалось, что в Москве пройдут рейды по проверке соблюдения масочного режима в ресторанах.

    Новости SMI.FM