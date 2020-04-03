«Бицепс или жрицепс?» Дизайнер загремел в инфекционку Боткина и создал модный журнал

Дизайнер Артем Иванов из Петербурга попал в инфекционную больницу. Он не стал приниматься за просмотр фильмов, а решил заняться тем, что умеет лучше всего: дизайном. Из случайной фотографии и юмора получилась обложка глянцевого журнала. Вышло очень классно.

Вымышленный журнал молодой человек назвал Botkina Covid Fashion. С первого взгляда обложку можно перепутать с реальным новомодным изданием. Оцените сами.

На каждой странице размещены фотографии пациентов Боткинской больницы. Обложку украшают ироничные заголовки: «Бицепс или жрицепс? Выбираем, что прокачивать на карантине», «Поддержка малого бизнеса, как получить увеличенную порцию горошка на обед».

Сам автор журнала рассказал «360», что попал в инфекционку вместе с друзьями после контакта с заразившимся коронавирусом.

«Как-то вечером я сидел в палате с девушкой, случайно сделал фото. Фото получилось достаточно такое, я бы сказал, глянцевое, журнальное. Я подумал, что неплохо было бы сделать из этого какой-то журнал. На скорую руку собрал обложку, дописал туда заголовков на злобу дня о жизни в больнице и скинул друзьям», — поделился Артем.

Идея всем очень понравилась, поэтому дизайнеру начали отправлять кадры. В итоге молодые люди превращали снимки в обложки. Всего получилось сделать 16 глянцевых страниц для журнала. Весь креатив шел от ребят, а антураж помогал создавать новый корпус Боткинской больницы.

«Первых больных и опасных людей по коронавирусу свозили именно туда. <…> Этот новый корпус, он замечательный, выглядит как хороший четырехзвездочный отель», — отметил дизайнер.

Сейчас Артем находится уже дома, из медучреждения его выписали еще неделю назад.