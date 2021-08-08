Биометрию предложили собирать у водителей такси и каршеринга

Биометрические данные будут собирать у водителей такси и каршеринга в некоторых определенных случаях. Законопроект об этом разработало Минцифры.

«Случаями осуществления сбора и обработки биометрических персональных данных являются идентификация водителей легкового такси и идентификация водителей транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе поминутной тарификации физическим лицам (каршеринг)», — пояснили в документе.

Законопроект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. Принять закон хотят до 1 января 2022 года.

В начале июня глава Министерства транспорта Виталий Савельев говорил, что к 2024 году ведомство планирует ввести биометрическую систему идентификации для пассажиров самолетов, поездов и общественного транспорта.

Единая биометрическая система начала работать в России в 2018 году. Доступ к информации предоставили банкам и страховым компаниям, которые внесены в реестр. Сейчас тестируется система биометрической идентификации для получения госуслуг.