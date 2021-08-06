Получение госуслуг по биометрии стали тестировать в России

Россияне смогут получать госуслуги с помощью биометрической идентификации. Сейчас система проходит тестирование, сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин.

«Ведется работа по внедрению взаимной идентификации между порталом госуслуг и электронными площадками банков — пользователи смогут получать услуги, выполняя вход через удобные им каналы. Активно тестируется применение системы биометрической идентификация для получения государственных услуг», — привели слова Паршина на сайте министерства.

Замглавы Минцифры добавил, что благодаря развитию систем идентификации россияне смогут проще получать как государственные, так и коммерческие услуги. Эти слова он озвучил во время пятой встречи министров стран G20 по вопросам цифровой экономики.

Всего Паршин участвовал в трех сессиях, на которых поднимались вопросы цифровой идентификации, защиты и расширения прав детей в цифровой среде, а также свободного обмена данными. По результатам встречи участники G20 приняли совместную декларацию, отражающую основные итоги обсуждений.