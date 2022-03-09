Биолог Галина Михасенок рассказала, какие овощи можно выращивать в квартире

Некоторые виды овощей и зелени можно выращивать дома на подоконнике не хуже, чем в огороде. Об этом Ura.ru рассказала биолог, председатель клуба садоводов «Сеньор-помидор» Галина Михасенок.

«Если нет сада, можно выращивать лук на зелень. Лук-репку намочить и посадить аккуратно. Кресс-салат можно посадить, огурчики теневыносливые — есть специальные сорта, которые можно выращивать на подоконнике. Томаты посеять на рассаду тоже. Они невысокие, есть сорта, которые можно подобрать. Их нужно сажать, чтобы было достаточно света или с определенной подсветкой», — рассказала биолог.

Кроме того, подходят для выращивания в квартире микрозелень и проростки разных культур — они являются полезной добавкой к пище, использовать их можно, например, в салатах. Зимой, в темное время года, для выращивания зелени тоже понадобится специальная подсветка.

Если же есть собственный огород, возможности гораздо шире. На даче можно выращивать почти все виды овощей и зелени.