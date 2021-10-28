Рецепт дачной экономии. Какие продукты весной можно вырастить на своем огороде в Подмосковье
Выращенные на своем огороде овощи и фрукты помогут сэкономить — что растет в Подмосковье
Любой дачник хоть раз в жизни задавался вопросом, что можно вырастить на своем участке. И дело здесь не только в хобби, но и в экономии. Картофель, морковь, лук, капуста, кабачки, сливы, яблоки, клубника и множество других овощей, фруктов и ягод можно есть круглый год и не тратить на эти продукты деньги. Для этого достаточно приложить некоторые усилия, а также запастить терпением и садовыми инструментами. О том, что можно вырастить на собственном участке — в материале «360».
Чтобы не сокрушаться о том, что огурцы или помидоры, например, взлетели в цене, нужно посадить эти овощи на своем участке.
Для многих дачников огурцы и помидоры одни из любимых овощей. Для томатов часто делают специальные теплицы, а огурцы плодоносят в парнике.
Автор канала «Побег и мегаполиса» в «Яндекс.Дзен» рассказал, что до появления собственного огорода, зимой за помидоры из Азербайджана отдавал по 350 рублей за килограмм. А сейчас активно заготавливает свои собственные плоды. При этом, он отметил, что аномально жаркое лето томаты не напугало — они выросли, как в открытом грунте, так и в теплице.
С огурцами из-за погоды все было не так радужно — листья пожелтели быстрее, чем обычно. Однако это не помешало дачникам собрать неплохой урожай.
Вредители
Другими овощными культурами, которые можно выращивать на своем участке, стали перец и капуста. И если с первым проблем практически нет, то с капустой надо следить за тем, чтобы ее листья не съели вредители. Защитить капусту от вредителей можно на стадии высадки в землю, посадив рядом другие огородные растения.
- Чеснок, например, выделяет летучие вещества, которые отпугивают капустных мух.
- Укроп или помидоры предупреждают появление капустной тли.
- Шалфей запахом отгоняет капустную совку.
- Бораго (огуречная трава) спасает от слизней.
- Полынь, мята и пижма отпугивают капустных мух и гусениц капустной белянки.
Как сажать
В Подмосковье у дачников отлично растут морковь, редис и зелень. Петрушка, укроп и лук неприхотливы в выращивании, но прекрасно дополняют практически любой суп или вторые блюда.
Помимо привычных овощей, на грядках можно самостоятельно вырастить даже брокколи. Но тут главное угадать с погодой — обычно такое растение высаживают в открытый грунт во второй половине мая, но нужно смотреть по обстоятельствам. Возраст рассады брокколи до высадки должен быть около 40-50 дней, но не больше. У нее должно быть 5-6 настоящих листочков.
Не обойтись на огороде без кабачков. Этот неприхотливый овощ обычно одаривает хорошим урожаем, а вопрос: «вам не нужны кабачки?», слышал, пожалуй, каждый.
Садить кабачки открытыми посадками начинают с последних чисел мая и вплоть до июля. Чтобы плоды можно было снимать дольше, посев производят несколько раз с периодом в 5-6 дней. Можно посадить и рассаду кабачка. Тогда необходимо опустить ее в грунт вместе с землей из горшочка, а если он торфяной — не доставая.
Главный фаворит любого огородника — это картофель. «Копать картошку» точно хоть раз ездили все, у кого есть огород. Сажать же ее можно только при прогреве почвы до 8°C и на глубину около 9-10 см. Ранние сорта нужно сажать в первых числах мая. Среднеспелый картофель сажайте в 10 числах мая.
Яблоки, груши и сливы также будут радовать своими плодами дачников очень долго. Более того, из них можно делать варенье и варить компоты. К ним же можно отнести черноплодную рябину, смородину, крыжовник и клубнику.