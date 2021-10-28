Рецепт дачной экономии. Какие продукты весной можно вырастить на своем огороде в Подмосковье

Любой дачник хоть раз в жизни задавался вопросом, что можно вырастить на своем участке. И дело здесь не только в хобби, но и в экономии. Картофель, морковь, лук, капуста, кабачки, сливы, яблоки, клубника и множество других овощей, фруктов и ягод можно есть круглый год и не тратить на эти продукты деньги. Для этого достаточно приложить некоторые усилия, а также запастить терпением и садовыми инструментами. О том, что можно вырастить на собственном участке — в материале «360».

Чтобы не сокрушаться о том, что огурцы или помидоры, например, взлетели в цене, нужно посадить эти овощи на своем участке.

Для многих дачников огурцы и помидоры одни из любимых овощей. Для томатов часто делают специальные теплицы, а огурцы плодоносят в парнике.

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Автор канала «Побег и мегаполиса» в «Яндекс.Дзен» рассказал, что до появления собственного огорода, зимой за помидоры из Азербайджана отдавал по 350 рублей за килограмм. А сейчас активно заготавливает свои собственные плоды. При этом, он отметил, что аномально жаркое лето томаты не напугало — они выросли, как в открытом грунте, так и в теплице.

С огурцами из-за погоды все было не так радужно — листья пожелтели быстрее, чем обычно. Однако это не помешало дачникам собрать неплохой урожай.

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Вредители

Другими овощными культурами, которые можно выращивать на своем участке, стали перец и капуста. И если с первым проблем практически нет, то с капустой надо следить за тем, чтобы ее листья не съели вредители. Защитить капусту от вредителей можно на стадии высадки в землю, посадив рядом другие огородные растения.

Чеснок, например, выделяет летучие вещества, которые отпугивают капустных мух.

Укроп или помидоры предупреждают появление капустной тли.

Шалфей запахом отгоняет капустную совку.

Бораго (огуречная трава) спасает от слизней.

Полынь, мята и пижма отпугивают капустных мух и гусениц капустной белянки.

Как сажать

В Подмосковье у дачников отлично растут морковь, редис и зелень. Петрушка, укроп и лук неприхотливы в выращивании, но прекрасно дополняют практически любой суп или вторые блюда.

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Помимо привычных овощей, на грядках можно самостоятельно вырастить даже брокколи. Но тут главное угадать с погодой — обычно такое растение высаживают в открытый грунт во второй половине мая, но нужно смотреть по обстоятельствам. Возраст рассады брокколи до высадки должен быть около 40-50 дней, но не больше. У нее должно быть 5-6 настоящих листочков.

Не обойтись на огороде без кабачков. Этот неприхотливый овощ обычно одаривает хорошим урожаем, а вопрос: «вам не нужны кабачки?», слышал, пожалуй, каждый.

Садить кабачки открытыми посадками начинают с последних чисел мая и вплоть до июля. Чтобы плоды можно было снимать дольше, посев производят несколько раз с периодом в 5-6 дней. Можно посадить и рассаду кабачка. Тогда необходимо опустить ее в грунт вместе с землей из горшочка, а если он торфяной — не доставая.

Главный фаворит любого огородника — это картофель. «Копать картошку» точно хоть раз ездили все, у кого есть огород. Сажать же ее можно только при прогреве почвы до 8°C и на глубину около 9-10 см. Ранние сорта нужно сажать в первых числах мая. Среднеспелый картофель сажайте в 10 числах мая.

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Яблоки, груши и сливы также будут радовать своими плодами дачников очень долго. Более того, из них можно делать варенье и варить компоты. К ним же можно отнести черноплодную рябину, смородину, крыжовник и клубнику.