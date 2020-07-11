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    11 июля 2020, 15:49

    Билл Гейтс: в первую очередь вакциной от коронавируса следует обеспечить нуждающихся

    Дарья Морозова

    Миллионер и основатель Microsoft Билл Гейтс считает необходимым обеспечить вакциной от коронавируса в первую очередь тех, кто больше всего нуждается, а не тех, кто богаче. Об этом сообщило агентство Reuters.
    Билл Гейтс: в первую очередь вакциной от коронавируса следует обеспечить нуждающихся

    По его словам, если лекарство и вакцины получат те, «кто способен больше заплатить», а не жители регионов, где это необходимо, пандемия продлится дольше, чем могла бы. Кроме того, количество жертв также увеличится.

    «Необходимо, чтобы лидеры принимали эти трудные решения о распределении, основываясь не только на факторах, способствующих росту рынка, но также на принципах справедливости», — призвал Гейтс.

    Ранее стало известно, что несоблюдение россиянами правил поведения в условиях пандемии может привести к тому, что в стране снова вернут ограничения из-за коронавируса. В ВОЗ не видят другого способа остановить распространение инфекции, рассказала представитель организации в России Мелита Вуйнович. Вероятность возвращения определенных запретов по всему миру, по ее мнению, останется до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство, способное вылечить человека