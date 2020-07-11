Билл Гейтс: в первую очередь вакциной от коронавируса следует обеспечить нуждающихся

По его словам, если лекарство и вакцины получат те, «кто способен больше заплатить», а не жители регионов, где это необходимо, пандемия продлится дольше, чем могла бы. Кроме того, количество жертв также увеличится.

«Необходимо, чтобы лидеры принимали эти трудные решения о распределении, основываясь не только на факторах, способствующих росту рынка, но также на принципах справедливости», — призвал Гейтс.

Ранее стало известно, что несоблюдение россиянами правил поведения в условиях пандемии может привести к тому, что в стране снова вернут ограничения из-за коронавируса. В ВОЗ не видят другого способа остановить распространение инфекции, рассказала представитель организации в России Мелита Вуйнович. Вероятность возвращения определенных запретов по всему миру, по ее мнению, останется до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство, способное вылечить человека