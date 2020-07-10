ВОЗ не исключила возвращение коронавирусных ограничений в России

Несоблюдение россиянами правил поведения в условиях пандемии может привести к тому, что в стране снова вернут ограничения из-за коронавируса. В ВОЗ не видят другого способа остановить распространение инфекции.

Подобный вариант развития событий описала в интервью РИА «Новости» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи — другого способа просто не будет», — сказала она.

Вероятность возвращения определенных запретов по всему миру, по мнению Вуйнович, останется до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство, способное вылечить человека от COVID-19. Люди должны быть готовы к такому. И лучше, если с ограничительными мерами тянуть не будут.

«Не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький», — подчеркнула представитель ВОЗ.

В России, по последним данным, выявили 707 301 инфицированного коронавирусом. За прошлые сутки подтвердили 6509 новых случаев СОVID-19. Больше всего их в Москве — 568, Санкт-Петербурге — 292 и Свердловской области — 276.