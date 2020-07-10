ВОЗ не исключила возвращение коронавирусных ограничений в России
Подобный вариант развития событий описала в интервью РИА «Новости» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи — другого способа просто не будет», — сказала она.
Вероятность возвращения определенных запретов по всему миру, по мнению Вуйнович, останется до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство, способное вылечить человека от COVID-19. Люди должны быть готовы к такому. И лучше, если с ограничительными мерами тянуть не будут.
«Не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький», — подчеркнула представитель ВОЗ.
В России, по последним данным, выявили 707 301 инфицированного коронавирусом. За прошлые сутки подтвердили 6509 новых случаев СОVID-19. Больше всего их в Москве — 568, Санкт-Петербурге — 292 и Свердловской области — 276.