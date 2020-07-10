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    10 июля 2020, 07:26

    ВОЗ не исключила возвращение коронавирусных ограничений в России

    Александра Ломейко

    Несоблюдение россиянами правил поведения в условиях пандемии может привести к тому, что в стране снова вернут ограничения из-за коронавируса. В ВОЗ не видят другого способа остановить распространение инфекции.
    ВОЗ не исключила возвращение коронавирусных ограничений в России

    Подобный вариант развития событий описала в интервью РИА «Новости» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

    «Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи — другого способа просто не будет», — сказала она.

    Вероятность возвращения определенных запретов по всему миру, по мнению Вуйнович, останется до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство, способное вылечить человека от COVID-19. Люди должны быть готовы к такому. И лучше, если с ограничительными мерами тянуть не будут.

    «Не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький», — подчеркнула представитель ВОЗ.

    В России, по последним данным, выявили 707 301 инфицированного коронавирусом. За прошлые сутки подтвердили 6509 новых случаев СОVID-19. Больше всего их в Москве — 568, Санкт-Петербурге — 292 и Свердловской области — 276.