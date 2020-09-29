Безработных россиян научат вести собственный бизнес
Для этого потерявших свои трудовые места россиян будут обучать ведению бизнеса, пишет газета «Известия». Это следует из паспорта федерального проекта «Вовлечение в предпринимательство».
В департаменте инвестиционного развития Минэка сообщили, что по итогам обучения россияне смогут открыть свое дело, получить пособие на старт бизнеса, а также дальнейшее сопровождение.
Однако эксперты пессимистично смотрят на эту идею. По их мнению, программа вряд ли сократит безработицу и увеличит число новых компаний, ведь у потерявших работу нет стартового капитала, чтобы открыть дело.
Правительство утвердило общенациональный план восстановления экономики. Судя по документу, власти продолжат тренд коронакризисных мер, реализованных в апреле–июне 2020 года. Они станут базой для будущих финансово-экономических программ государства. Документ весьма амбициозный. Эксперты считают, что шансы на реализацию у него неплохие.