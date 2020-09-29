Безработных россиян научат вести собственный бизнес

Число безработных россиян в августе достигло 4,8 миллиона человек, следует из данных Росстата. Это рекорд за последние восемь лет. Минэкономразвития предложило способ снизить безработицу.

Для этого потерявших свои трудовые места россиян будут обучать ведению бизнеса, пишет газета «Известия». Это следует из паспорта федерального проекта «Вовлечение в предпринимательство».

В департаменте инвестиционного развития Минэка сообщили, что по итогам обучения россияне смогут открыть свое дело, получить пособие на старт бизнеса, а также дальнейшее сопровождение.

Однако эксперты пессимистично смотрят на эту идею. По их мнению, программа вряд ли сократит безработицу и увеличит число новых компаний, ведь у потерявших работу нет стартового капитала, чтобы открыть дело.

Правительство утвердило общенациональный план восстановления экономики. Судя по документу, власти продолжат тренд коронакризисных мер, реализованных в апреле–июне 2020 года. Они станут базой для будущих финансово-экономических программ государства. Документ весьма амбициозный. Эксперты считают, что шансы на реализацию у него неплохие.