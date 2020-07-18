Безработица выросла до максимума с 2012 года

По сравнению с июнем 2019 года безработица выросла на 38,1%. К маю 2020 года прирост составил 2,1%.

К середине июня число официально зарегистрированных безработных составило 2,4 миллиона человек, увеличившись за месяц более чем на 500 тысяч. В министерстве труда России уточнили РБК, что если к началу года официально регистрировался только каждый пятый безработный, «то теперь государственной поддержкой охвачены порядка 60% оставшихся без работы граждан». В ведомстве связывают это с упрощенным дистанционным порядком регистрации в службе занятости.

По данным Росстата, в июне 2020 года к экономически активному населению относились 74,7 миллиона россиян, что составляло 51% от общей численности населения страны.

Во втором квартале 2020 года Росстат зафиксировал снижение реальных доходов россиян на 8%. За первое полугодие доходы сократились на 3,7%.