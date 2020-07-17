facebook_pixel
    17 июля 2020, 22:21

    Росстат зафиксировал снижение реальных доходов на 8%

    Кирилл Фролов

    Во втором квартале, на который пришелся основной экономический удар COVID-19, реальные располагаемые доходы россиян сократились на 8% в годовом выражении, следует из данных Росстата. Сильнее доходы падали только в 1999 году — на 10%, отметил РБК.
    Росстат зафиксировал снижение реальных доходов на 8%

    Реальные располагаемые доходы — это все полученные средства за вычетом обязательных платежей (налогов, процентов по кредитам и прочего) и с поправкой на инфляцию. За первые шесть месяцев 2020 года реальные доходы сократились на 3,7%.

    В первом квартале, согласно скорректированным расчетам Росстата, реальные доходы выросли на 1,2%. Ранее ведомство сообщало об их падении на 0,2%. Пересмотр показателя в Росстате объяснили корректировкой из-за досрочной выплаты апрельских пенсий и пособий.

    Среднедушевые доходы россиян во втором квартале составили 32 854 рубля. Реальные зарплаты выросли с начала года на 3,4%. В 2014–2019 годах реальные располагаемые доходы россиян падали.

    Ранее Росстат представил статистику по зарплатам за 2019 год. Оказалось, что российские мужчины зарабатывают в среднем на 28% больше женщин.