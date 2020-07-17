Росстат зафиксировал снижение реальных доходов на 8%

Реальные располагаемые доходы — это все полученные средства за вычетом обязательных платежей (налогов, процентов по кредитам и прочего) и с поправкой на инфляцию. За первые шесть месяцев 2020 года реальные доходы сократились на 3,7%.

В первом квартале, согласно скорректированным расчетам Росстата, реальные доходы выросли на 1,2%. Ранее ведомство сообщало об их падении на 0,2%. Пересмотр показателя в Росстате объяснили корректировкой из-за досрочной выплаты апрельских пенсий и пособий.

Среднедушевые доходы россиян во втором квартале составили 32 854 рубля. Реальные зарплаты выросли с начала года на 3,4%. В 2014–2019 годах реальные располагаемые доходы россиян падали.

Ранее Росстат представил статистику по зарплатам за 2019 год. Оказалось, что российские мужчины зарабатывают в среднем на 28% больше женщин.