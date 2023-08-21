Общество 21 августа 2023, 13:47 Число безработных сократилось в большинстве регионов России Голикова указала на снижение уровня безработицы в 71 регионе России РИА «Новости»

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Общий уровень безработицы понизился в 71 российском регионе с начала 2023 года. При этом в девяти областях отмечается обратная тенденция, заявила зампред правительства Татьяна Голикова, ее процитировал ТАСС.

«Если рассмотреть ситуацию в разрезе регионов, то, согласно методологии МОТ (Международной организации труда — прим. ред.), уровень общей безработицы с начала года снизился в 71 субъекте. В девяти регионах этот показатель возрос, в остальных субъектах федерации — не изменился», — отметила Голикова

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Количество зарегистрированных в центрах занятости безработных составило 493 тысячи человек, что на 71 тысячу меньше, чем в начале года. При этом число рабочих мест выросло, заявили в аппарате Голиковой. Сейчас оно превышает 1,8 миллиона предложений.

Кроме того, продолжили действовать различные программы, направленные на улучшение ситуации с рабочими местами. Например, субсидирование найма и бесплатное переобучение по нацпроекту «Демография».