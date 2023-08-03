Общество 03 августа 2023, 04:53 Безопасность усилят в лагерях Анапы после нападения педофила на детей Власти Анапы усилят безопасность в лагерях после нападения педофила на детей Pxhere

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Меры безопасности усилят в детских лагерях и здравницах Анапы. Такое решение городские власти приняли в связи с нападением педофила на школьниц. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Анапы в Telegram-канале.

Мэр города Василий Швец поручил провести внеплановые проверки детских лагерей. Он также добавил, что в случае выявления нарушений деятельность этих организаций может быть приостановлена. Швец подчеркнул, что чрезвычайная ситуация, которая произошла в детском лагере, не должна повториться.

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Все пляжи детских здравниц должны быть занесены в систему интеллектуального видеонаблюдения «Купол». Сделать это необходимо в течение двух недель, распорядился мэр города. С теми объектами, которые не успели выполнить требование в срок, Швец пообещал расторгнуть договор.

«Проверки соответствия детских здравниц требованиям антитеррористической безопасности продолжатся на постоянной основе», — указали в пресс-службе.

Ранее педофил ночью проник на территорию летнего лагеря «Счастливое детство». Он смог попасть в палату третьеклассниц и начал их ощупывать. На крики девочек прибежали вожатые, мужчине тогда удалось сбежал. Но через три дня поисков правоохранители обнаружили его и задержали. Детский психолог Дарья Дугенцова рассказала «360», что научить детей противостоять домогательствам взрослых — главная задача родителей, к реализации которой нужно приступать с раннего возраста.