Общество 01 августа 2023, 23:51 Школьницы пострадали от рук педофила в лагере. В установке личных границ детей помогут родители Детский психолог Дугенцова: секспросвет от родителей спасет детей от педофила РИА «Новости»

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Отдых школьниц в летнем лагере Анапы «Счастливое детство» испортил педофил. Ночью он проник в палату третьеклассниц и начал их ощупывать. На крики девочек прибежали вожатые, мужчина сбежал. Спустя три дня поисков правоохранители его нашли и задержали. Научить детей противостоять домогательствам взрослых — главная задача родителей, к реализации которой нужно приступать с раннего возраста. Для многих разговоры на подобные темы неудобны, но здесь важно забыть о собственном комфорте и обеспечить безопасность ребенка.

Ночной гость

Задержанный в Анапе педофил приехал из Воронежской области. Как сообщил сайт «KP-Кубань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, жил мужчина на пляже, где полицейские и нашли его лежанку. После происшествия в лагере он скрылся в одном из поселков. Правоохранители задержали мужчину, когда он собирался покинуть курортный город.

«Московский комсомолец» уточнил, что ранее задержанного уже судили за проникновение в чужие дома, поэтому попасть в лагерь для него не составило никакого труда.

Вожатые в беседе с журналистами уточнили, что на территорию ведут три входа, но охранники охраняют только два, чем часто пользовались воспитатели для ночных походов в город.

РИА «Новости»

«Когда мы совершали свои вылазки, тогда еще обеспокоились: точно так же, как мы, в лагерь может залезть кто угодно. Детские комнаты, к сожалению, на ночь не закрываются», — пояснила собеседница журналистов.

После проникновения в лагерь педофила в лагере организовали ночное патрулирование с фонариками, но сотрудники подчеркнули, что все это делается только для вида — дальше главной дороги охранники не ходят.

По данным сайта «АиФ-Кубань», всего от рук педофила пострадали две девочки, а не пять, как ранее сообщали другие СМИ.

Прибывшие на место журналисты отметили, что окружающий лагерь забор довольно низкий, а камер видеонаблюдения недостаточно. Все это создало все условия, чтобы педофил незаметно проник сначала на территорию, а потом и в палату детей.

В пресс-службе краевого главка СК сайту kp.ru подтвердили задержание подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

«Возбудили уголовные дела по статьям „Развратные действия“ и „Насильственные действия сексуального характера“ в отношении несовершеннолетних», — заявили в ведомстве и уточнили, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и собирают доказательную базу.

РИА «Новости»

«Правило трусиков»

Обучение ребенка пониманию, что некоторые части его тела не должны трогать чужие люди нужно начинать в возрасте трех лет, параллельно объясняя понимание личных границ. Об этом в беседе с «360» заявила детский психолог Дарья Дугенцова.

«Это так называемое „правило трусиков“, о котором многие слышали. Ребенку нужно донести, что к части его тела, которая находится в трусиках, посторонним прикасаться нельзя. Говорить об этом нужно после достижения ребенком трехлетнего возраста. Тогда у детей начинается первый кризис и эта информация запомнится», — пояснила она.

Детский психолог добавила, что в этом же возрасте ребенку нужно привить уважение личных границ, чтобы он спрашивал разрешения, когда хочет кого-то обнять или взять чужую игрушку. Это поможет мальчику или девочке понять, что такие же правила распространяются в отношении него со стороны других людей.

Следующий серьезный разговор родителям необходимо заводить, когда ребенку исполнится пять. В этом возрасте дети начинают изучать свое тело. В детских садах мальчики и девочки часто обнажаются друг перед другом, чтобы понять разницу.

Нужно рассказывать, что такое половые связи, какие они бывают. Но без ухода в дебри, типа прелюдии, а просто отвечать на вопросы ребенка откуда он появился, чтобы у него появилось понимание о существовании секса. Но о при этом его нужно предостеречь, что это занятие взрослых. Но таким образом к нему придет понимание, что домогательство — это неправильно. Дарья Дугенцова детский психолог

Психолог подчеркнула, что многие родители стесняются разговаривать с детьми о таких вещах. Для них это табуированная тема, о которой завести беседу очень тяжело. Но откровенность необходима ради безопасности ребенка, чтобы он понимал: пока ему не исполнилось 18 лет, любые домогательства или попытки растления — это плохо и опасно.

«Еще один важный пункт, мы называем половые органы своими именами. Не надо вот эту вот „морковку“ и так далее. Все, что есть у ребенка по-человечески называем. Можно даже учебник по анатомии взять, если вдруг забыли», — подчеркнула Дугенцова.

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Маячки домогательств

История, произошедшая в детском лагере Анапы, может сподвигнуть родителей к разговору с ребенком. Прежде всего, нужно рассказать ему, что произошло, и задать вопросы, как бы он поступил в такой ситуации, чтобы вывести на рассуждение, посоветовала детский психолог.

«Чем старше ребенок, тем более здравыми будут его слова, а чем младше — тем аккуратнее должна быть информация, чтобы не появились страхи. Некоторые родители совершают такую ошибку, когда запугивают ребенка. Этим заниматься не нужно», — заявила эксперт.

Дугенцова добавила, что родители могут тут же посоветовать ребенку, что в таких случаях нужно немедленно сначала связаться с ними, а после вызвать спасателей по номеру 112 или полицию по номеру 102.

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«Ребенок должен понимать, что это такое, и распознать, что так с ним поступать нельзя», — подчеркнула она.

Если все же случай домогательства произошел, то есть специальные признаки — маячки, когда родителям стоит обеспокоиться.

Ребенок становится замкнутым, перестает делать то, что делал обычно — например, завтракать вовремя, отказывается от любимой еды, играет в одиночестве, хотя раньше был общительным и бойким. Становится спокойным и тихим, старается не привлекать внимание. Может часто мыть руки или мыться полностью. Дарья Дугенцова

При этих признаках родителям нужно аккуратно вывести ребенка на разговор. Если ответа не будет, то лучше обратиться к детскому психологу, который при помощи аккуратных методов сможет узнать правду. Если подтвердится, что, кроме домогательства, ребенок пережил случай настоящего насилия, то здесь на помощь психологу должен прийти психиатр.