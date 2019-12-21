Безопасное застолье. Как пить алкоголь на Новый год и не отравиться

Алкоголь, даже во время праздников, нужно употреблять в умеренном количестве и не на голодный желудок. Такие рекомендации дали в Роспотребнадзоре в преддверии новогодних застолий.

«Алкоголь надо употреблять в умеренном количестве и не на голодный желудок, чтобы уменьшить негативное действие алкоголя», — сказали ТАСС в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также предупредили, что не следует экономить на алкоголе и покупать напитки в сомнительных местах по очень низкой цене. В ведомстве заметили, что есть риск купить фальсификат и потом, в лучшем случае, попасть в больницу. В Роспотребнадзоре напомнили о ежегодным смертельных случаях от отравления алкоголем.

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай заметил, что новогодний стол может вообще обойтись без алкоголя. Он выразил мнение, что даже дети от этого праздника ждут чего-то большего, чем просто вкусная еда и напитки.

Чиновники заявили, что не следует ставить на стол детское шампанское, чтобы не пропагандировать потребление алкоголя среди детей. В Роспотребнадзоре обратили внимание, что детского шампанского не существует — это обычная газировка с красителями и ароматизаторами. Зато ее вид направлен на пропаганду алкоголя среди детей.