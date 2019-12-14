Россияне рассказали, сколько готовы потратить на Новый год

Россияне продолжают готовиться к Новому году: кто-то покупает игрушки и наряжает елку, а кто-то уже начинает продумывать праздничное меню. Специалисты компании MoneyMan провели опрос и выяснили, что порядка 33% жителей готовы потратить на торжество не более 10 тысяч рублей.

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Во время исследования россиян спрашивали, сколько они планируют потратить на подарки, новогодние блюда и праздничные украшения.

«В бюджет до пяти тысяч рублей планируют уложиться 9% опрошенных. Около 33% потратят на праздник до 10 тысяч рублей. А 28% участников опроса запланировали на эти мероприятия до 15 тысяч рублей», — приводит РИА «Новости» выводы экспертов.

Нашлись и те, кто выделил на Новый год порядка 20 тысяч. Таких россиян оказалось 10% среди респондентов. До 25 тысяч готовы отдать 7% людей, а большую сумму назвали 10% граждан.

При этом 3% россиян собираются совсем не тратиться на предстоящий праздник. Они решили не тратить свой бюджет на встречу Нового года.