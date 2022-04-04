Беженцам рассказали, куда обращаться для оформлении документов в России

К концу марта в Россию по официальным данным прибыли порядка 500 тысяч человек, которые эвакуировались из ДНР, ЛНР и с Украины. Сейчас они пытаются найти работу и оформить нужные документы.

Как сообщила газета «Известия», в столице сбором гуманитарной помощи, а также консультированием прибывших в страну людей занимается в том числе Синодальный отдел по благотворительности Русской православной церкви (РПЦ).

Там людям помогают с решением юридических вопросов. Там прибывшим в Россию людям дадут консультации по вопросам получения российского гражданства, статуса временного убежища, а также получения выплат и пособий от государства и другого.

Находится церковный штаб помощи беженцам на Николоямской улице в доме № 49, строение 3. Он работает каждый день с 10:00 до 19:00.

Людям в пунктах временного размещения оказывать помощь с оформлением документов должны на местах. А тем, кто самостоятельно приехал в один из российских регионов нужно встать на миграционный учет как иностранцам (оформить регистрацию по месту пребывания) и сделать себе банковскую карту «Мир». Последнее нужно для того, чтобы получить положенную временно перемещенным людям единовременную выплату в 10 тысяч рублей.

Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко в беседе с «360» рассказал о важности создания единой информационной базы, в которой люди могли бы найти данные о своих родственниках на Украине.