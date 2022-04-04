Военный журналист призвал создать единую центральную базу по поиску людей на Украине

На сегодняшний день нет единой информационной базы, в которой люди могли бы найти информацию о своих родственниках на Украине, узнать где они находятся, были ли они вывезены и в какой лагерь для беженцев. Создание такой базы является очень важной задачей, поскольку многие до сих пор не знают о местонахождении своих близких людей.

Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко в беседе с «360» рассказал, что ему иногда поступают звонки с просьбой помочь и узнать о местонахождении того или иного человека.

«Я связываюсь с военными журналистами, коллегами своими, которые работают в Мариуполе с просьбой, съездить по такому-то адресу, проверить, существует ли дом, есть ли эта квартира или там просто осталась одна стена от дома, и поговорить с соседями, если они там есть, [узнать] куда вывезли, хоть какую-то информацию собрать», — поделился Борзенко.

Если никакой информации нет, то он просит коллег обойти вокруг дома и посмотреть могилы-«времянки», узнать, не погибли ли эти люди и не были ли они похоронены соседями.