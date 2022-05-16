Бездомный «найденный брат» россиянина из TikTok оказался не тем, кого за себя выдает

Бездомный мужчина, которого россиянин принял за своего брата, в итоге оказался не тем человеком. Речь идет о Петре Хосевиче, который приехал в Россию на заработки и пропал в 2003 году. О том, что бездомный — это не Хосевич, рассказали «360» родные исчезнувшего мужчины.

Ранее «360» опубликовал статью о том, что родной брат Хосевича Андрей увидел похожего на родственника мужчину в роликах блогеров в TikTok. Это был бездомный, который представлялся разными именами.

Позже полиция его задержала. Он действительно оказался во многом похож на Хосевича: возраст, служба в Афганистане. Однако у задержанного мужчины не было татуировок, которые были у пропавшего. В итоге полиция отпустила бездомного.

Петр Хосевич пропал без вести в 2003 году в Москве. Он приехал в Россию из Белоруссии на заработки и некоторое время прожил в Пензе, где находится его брат Андрей с женой. Однако после отъезда в столицу он перестал выходить на связь.

Андрей несколько лет занимался его поисками. Правоохранительные органы не смогли найти Петра. На левом плече у Хосевича есть татуировка в виде обнаженной девушки, а под сердцем набита группа и резус-фактор крови — I положительная. Сейчас мужчине должно быть 57 лет.