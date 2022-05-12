Россиянин нашел брата по ролику из TikTok. Два стримера просто сняли бездомного

Приехавший на заработки в Россию житель Белоруссии Петр Хосевич пропал без вести в 2003 году в Москве. Его поисками несколько лет занимался родной брат Андрей. Похожего на пропавшего брата бездомного мужчину он увидел в роликах блогеров, опубликованных в TikTok. Подтвердить его личность пока не удалось. Герой видео называет себя разными именами. Об этом «360» рассказала невестка пропавшего Петра Надежда.

Она пояснила, что у пропавшего брата ее мужа в Белоруссии осталась жена. Сам Петр приехал в Россию на заработки. Сначала пожил в Пензе, где живут Надежда с Андреем, а потом отправился в Москву.

«В 2003 году связь с ним прервалась. То есть он приехал на заработки и просто потерялся», — поделилась женщина.

От полиции до гадалок

Обращение в правоохранительные органы в столице и Пензенской области ничего не дало. Родные даже обращались к гадалкам, но их предсказания оказались разными. Первая заявила, что Петра убили на 2-й Парковой улице, а вторая попросила родственников молиться за него как за живого.

Похожего на пропавшего родственника мужчину Надежда и Андрей нашли в TikTok. Ролики с бездомным снимали два блогера, с которыми семья вышла на связь. Авторы видео сообщили, что запись делали в Челябинске на улице, Кирова, дом 10, но сами они там были проездом, поэтому помочь ничем не могут.

Надежда и Андрей нашли контакт местной жительницы, которая рассказала им о бродяге, живущем неподалеку.

«Сказала, что он здесь давно живет. Называет себя тремя именами: Андрей, Сергей и Алексей. Но на самом деле его Петр зовут», — отметила собеседница «360».

Почему пропал

Она не исключила, что причиной исчезновения брата мужа могла стать драка. Мужчина служил в Афганистане, поэтому вполне мог попасть в конфликтную ситуацию, после которой потерял память.

С найденными роликами брат пропавшего мужчины обратился в полицию. Но там ему сказали, что найти бродягу очень сложно, тем более проверить его личность, если он ничего не помнит и зовет себя разными именами.

Пропавшего без вести зовут Хосевич Петр Антонович, 1965 года рождения. На левом плече у него есть татуировка в виде обнаженной девушки, а под сердцем набита группа и резус-фактор крови — I положительная.

Семья попросила «360» помочь с поисками. Если читатели из Челябинска могут найти этого человека, то пусть свяжутся с редакцией, чтобы мы передали эту информацию родным.